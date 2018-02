Salvatore Adamo et son épouse : La vie sauve grâce à un simple stylo

À 74 ans, Salvatore Adamo revient avec un nouvel album intitulé Si vous saviez. C'est l'occasion pour l'artiste né en Sicile, qui a vécu toute sa vie en Belgique, de se confier longuement au Parisien. Il raconte combien il est résistant pour son âge et comment un simple stylo quatre couleurs lui a sauvé la vie en Afghanistan.

"C'est miraculeux d'être encore là, en bonne santé", confie le chanteur, qui passe alors en revue tous les ennuis de santé auxquels il a été confronté, comme une méningite, un infarctus et même un AVC. Pas étonnant que Salvatore Adamo ait dédié sa chanson Les Angelots à ceux qui l'ont sauvé : "Je dois beaucoup au corps médical. À la fin de ma dernière convalescence, j'ai écrit [cette chanson] en hommage aux médecins."

Quand ce n'est pas la médecine, c'est le destin qui joue en sa faveur. Salvatore Adamo raconte comment un simple stylo lui a sauvé la vie : "En 2001, après le 11 septembre, je suis parti avec l'Unicef emmener 12 millions de vaccins pour les Afghans et les Pakistanais. Le soir de Noël, à Kaboul, avec mon épouse et une journaliste belge, nous étions sortis mais personne ne nous avait dit qu'il y avait un couvre-feu. On s'est retrouvés braqués par des jeunes moudjahidins qui nous demandaient un mot de passe. On n'avait rien. On nous a demandé une cigarette, c'était la première fois que je regrettais de ne pas fumer. Je n'avais qu'un stylo quatre couleurs, je leur ai donné, ils nous ont laissés passer."

Comme quoi, la vie ne tient à pas grand-chose...