Sam Claflin : Le beau gosse du film "À la dérive" est-il célibataire ?

Hunger Games, Blanche-Neige et le Chasseur, Love Rosie, Avant toi... nul doute que Sam Claflin, 32 ans, a une belle carrière derrière lui – et très sûrement devant aussi. Purepeople s'est intéressé à ce beau gosse britannique bientôt à l'affiche du film À la dérive (sortie en salles le 4 juillet 2018) et notamment à sa vie privée. Car oui, à force de voir les filles et les garçons baver devant lui, on se demande si le charmant Sam est un coeur à prendre ou pas.

Et la réponse est non ! Sam Claflin est en effet en couple, et ce depuis quelque temps. Il s'est marié en 2013 à la jolie Laura Haddock qui, comme lui, est actrice (on l'a aperçue dans Les Gardiens de la Galaxie, Transformers 5). "Mon mariage a été l'une des plus grandes réussites de ces 12 derniers mois, et de loin, s'extasiait-il dans les pages du Glamour britannique en juillet 2014. Avoir une femme aussi créative, avec une imagination aussi extraordinaire, qui a planifié chaque détail du mariage, ça a rendu la journée d'autant plus spéciale. Toutes les cinq secondes, je tombe encore plus amoureux d'elle."

Fruits de leur amour, deux enfants. Sam et Laura sont en effet parents de Pip, un petit garçon de 2 ans et demi, et d'une petite fille, qui a vu le jour en janvier 2018. Des enfants qui pourraient en cacher d'autres à en croire le jeune papa. "J'ai grandi dans une famille nombreuse, ma femme aussi, confiait-il à People début juin. Quand on me demandait ce que je voulais quand je serai grand, alors que j'étais enfant, j'avais pas pour habitude de... spécifier un métier. Je disais juste 'Je veux être papa. Je veux un bon papa, et un papa cool'." Tout porte à croire que le partenaire de Shailene Woodley dans À la dérive a trouvé sa vocation.