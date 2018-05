Shailene Woodley et Sam Claflin, deux amoureux qui s'affichent "À la dérive"

Le 4 juillet prochain, vous pourrez embarquer avec Shailene Woodley (The Descendant, Divergente, White Bird) et Sam Claflin (Hunger Games, The Riot Club, Love Rosie) dans À la dérive.

Dans ce film réalisé par Baltasar Kormákur (Everest, Contrebande, État de choc), nos deux acteurs incarnent Tami Oldham et Richard Sharp dans une intrigue inspirée de faits réels. Ensemble, ils décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un terrible ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement détruit et Richard grièvement blessé. À la dérive, sans espoir d'être secouru, Tami ne pourra compter que sur elle-même pour survivre et sauver celui qu'elle aime.

En marge de la sortie en salles cet été, nous vous proposons de découvrir en exclusivité l'affiche officielle de ce drame mêlant action, catastrophe et romance.