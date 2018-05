Shailene Woodley amoureuse : Son sexy chéri n'est pas un inconnu !

Mercredi 23 mai, Shailene Woodley présentait à Los Angeles et en avant-première mondiale le film À la dérive. Le long métrage réalisé par Baltasar Kormákur, porté par la star de Divergente et Sam Claflin (Hunger Games, Love Rosie), raconte une histoire vraie, celle de Tami Oldham et Richard Sharp, un couple qui décide de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouve pris au piège dans un terrible ouragan.

Sur le tapis rouge, la divine comédienne de 26 ans a brillé aux côtés de son partenaire de jeu, le toujours séduisant Sam Claflin, et aussi aux côtés de la vraie survivante, Tami Oldham. Mais ce ne sont pas ces deux personnalités qui ont attisé la curiosité, mais bien le beau gosse en costume bleu marine qui se trouvait à ses côtés.

Et ce n'est autre que son petit ami ! Plutôt discrète sur sa vie privée, Shailene Woodley a cette fois-ci décidé de l'exposer, en posant aux côtés de Ben Volavola, son amoureux. Les rumeurs couraient déjà sur le couple que pouvait former l'actrice avec ce jeune homme, un joueur de rugby à XV international fidjien d'origine australienne évoluant aux postes de demi d'ouverture ou d'arrière.

Après avoir joué en Australie, il s'est envolé pour la France et le club de Bordeaux-Bègles. De quoi expliquer par exemple sa discrète présence aux côtés de l'actrice lors d'un défilé Valentino à Paris en janvier dernier. L'an prochain, il devrait portait le maillot du prestigieux Racing 92, un club de la banlieue parisienne. Verra-t-on bientôt Shailene dans les travées de la U Arena pour supporter son amoureux ?