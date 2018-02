Sam Claflin : Le beau Finnick d'Hunger Games à nouveau papa !

Carnet rose pour Sam Claflin et sa femme Laura ! L'acteur de 31 ans, notamment vu Pirates des Caraïbes (La Fontaine de Jouvence, 2011) et connu pour avoir incarné Finnick dans la saga Hunger Games, a vu naître son deuxième enfant. Son épouse, l'actrice Laura Haddock (qu'on a pu voir dans Les Gardiens de la galaxie), a mis au monde une adorable petite fille.

Invité chez la BBC Radio 2 pour la promotion du film Journey's End, Sam Claflin a révélé que l'accouchement avait eu lieu il y a trois semaines. "C'est une excellente nouvelle. Elle est toute neuve et brillante. Ce n'est pas vraiment mon cas...", avait-il ironisé.

Voici donc une petite soeur pour Pip, leur premier enfant (un garçon) né en janvier 2016. Nul doute que le couple, qui s'était rencontré lors d'une audition pour le film My Week With Marilyn avant de se marier en 2013, en profitera.

Pour Sam Claflin, la naissance de sa fille arrive à un timing plutôt parfait, puisque son dernier film, Journey's End, vient de sortir en Grande-Bretagne. Il sera ensuite à l'affiche d'Adrift, de Baltasar Kormakur, où une femme (jouée par Shailene Woodley) prend la mer et affronte un cyclone pour sauver l'homme qu'elle aime. On le verra également en 2019 dans The Corrupted, un thriller avec Timothy Spall et Hugh Bonneville. Quant à la belle Laura Haddock, qui était dernièrement à l'affiche de Transformers : The Last Knight, elle n'a rien de prévu à l'horizon.