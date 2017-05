Sam Mendes : Bientôt un 2e enfant pour le réalisateur et ex de Kate Winslet

La famille du réalisateur Sam Mendes (51 ans) et de la musicienne Alison Balsom (38 ans) s'agrandit ! Les deux artistes, mariés depuis le début de l'année dans la plus grande discrétion, vont accueillir leur premier enfant. Le bébé rejoindra ses demi-frères Joe (13 ans) – né de la relation du cinéaste britannique avec Kate Winslet –, et Charlie (6 ans), dont le père est l'ancien directeur de l'Opéra national anglais Edward Gardner.

La bonne nouvelle a été confirmée auprès du Daily Mail par le représentant du metteur en scène à qui l'on doit American Beauty, Les Noces rebelles ainsi que les deux derniers épisodes de James Bond, Skyfall et Spectre. On ignore encore la date du terme mais, selon le média anglais, la trompettiste a annulé un concert prévu cette semaine à Londres, au Wigmore Hall : "Nous sommes heureux d'apprendre qu'Alison Balsom est enceinte et nous comprenons totalement qu'elle ne peut pas assurer certains de ses concerts durant cette période", a déclaré le porte-parole du lieu.

Sam Mendes, Alison Balsom et leurs enfants sont installés dans la beau comté de Dorset, dans un ancien presbytère datant d'il y a trois cents ans et acquis pour la somme de 2,2 millions d'euros. Très discret sur son couple, l'ancien compagnon de Rachel Weisz – mariée depuis 2011 à... Daniel "James Bond" Craig – ou encore de la star d'Ally McBeal Calista Flockhart s'était affiché avec la talentueuse trompettiste en novembre dernier, lorsqu'elle avait été faite officier dans l'ordre de l'Empire britannique par le prince Charles au cours d'une cérémonie organisée à Buckingham Palace.