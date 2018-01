Sam Smith : Aminci et amoureux, il savoure sa nouvelle vie

Sam Smith s'offre la couverture de V Magazine (en kiosques le 11 janvier) et s'y livre en long, en large et en travers. Le chanteur britannique de 25 ans, qui a sorti un nouveau disque intitulé The Thrill of It All, y évoque sa nouvelle vie depuis qu'il a perdu du poids et retrouvé l'amour...

Alors qu'il cartonne avec son nouveau disque, Sam Smith confesse être plus à l'aise avec sa nouvelle image qu'au début de sa carrière. "Quand je filmais mes premières vidéos, je n'étais pas heureux de ce à quoi je ressemblais, alors j'essayais de contrôler les déplacements de la caméra. Je devenais un peu obsédé. Je me regardais constamment dans le miroir, je me pinçais la taille, je me pesais tous les jours. Maintenant, je suis arrivé à un point où j'aime mes vergetures et j'apprécie mon corps... Mais l'image que j'ai de mon corps restera toujours un problème", a-t-il confié.

Désormais bien dans ses baskets, Sam Smith a aussi un moral d'acier depuis qu'il a retrouvé l'amour auprès de l'acteur Brandon Flynn (13 Reasons Why). "Je suis actuellement dans une relation amoureuse et, pour la première fois, j'ai le sentiment que je mérite d'être heureux. Je me demande même comment je vais faire pour écrire des chansons d'amour joyeuses", a-t-il plaisanté.