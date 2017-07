Sambou Yatabaré en garde à vue : Le footballeur s'en est pris à un policier

Les faits remontent au 28 juin dernier, lorsque Sambou Yatabaré et un policier de la police aux frontières (PAF) qui n'était pas en service se retrouvent sur un parking de l'aéroport de Roissy pour régler un différend. Selon une source proche de l'enquête qui se confie à l'AFP, une queue de poisson sur l'autoroute voisine, dont ils se rejettent la responsabilité, aurait mis le feu aux poudres.

"Le policier montre son arme et sa carte professionnelle pour calmer le mis en cause", avance la source. Mais "une fois qu'il les a rangées, une nouvelle altercation verbale puis physique éclate". Sambou Yatabaré "porte au moins un coup de poing au policier qui chute" et touche le nerf optique du fonctionnaire.

Plusieurs jours plus tard, le dimanche 2 juillet, le footballeur de 28 ans se présente de lui-même à la police aux frontières de Roissy-Charles-de-Gaulle "pour s'expliquer" au sujet de violences qui ont valu 21 jours d'interruption totale de travail (ITT) au policier. L'international malien né en France, qui évolue aujourd'hui au Werder Brême (Allemagne) après être passé par les clubs de Caen, Monaco ou encore Bastia et Guingamp, est placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, garde à vue qui a été prolongée lundi et pourrait durer jusque mardi soir, a indiqué le parquet de Bobigny à l'AFP.