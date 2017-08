Samuel Etienne blessé dans Fort Boyard : "Je me suis cassé deux côtes"

Samedi 12 août 2017, la 28e saison de Fort Boyard ouvre ses portes à Vincent McDoom, Gil Alma, Caroline Ithurbide, Guillaume Pley, Loup-Denis Elion et Samuel Etienne. Tous ont participé à cette émission afin de récolter des fonds pour Les Petits Princes, une association caritative réalisant les rêves des enfants gravement malades.

Interrogée par nos confrères du Parisien après l'enregistrement de sa participation, Samuel Etienne - qui participait pour la 3e fois - a commenté : "J'irai dans Fort Boyard autant de fois qu'on m'invitera. J'y vais volontiers, même si je ne suis pas très doué." Et l'animateur de Questions pour un champion (France 3) de poursuivre : "Comme je me pense sportif, j'y vais la fleur au fusil, mais je suis tellement distrait qu'on dirait Pierre Richard ! J'ai le don de faire beaucoup rire mes coéquipiers !"

Concernant son côté "distrait" justement, Samuel Etienne a avoué que celui-ci lui avait joué des tours cette année ! "J'ai trouvé que les épreuves étaient plus dures qu'avant, physiquement, en tout cas celles sur lesquelles je suis tombé. Et, littéralement, je suis tombé, je me suis cogné... Je me suis même cassé deux côtes", a-t-il révélé. Pour autant, comme il l'a déjà affirmé en début d'entretien, le journaliste et animateur reviendra autant de fois qu'il le faut si c'est pour une juste cause. "Si je reviens l'an prochain, j'espère être un peu plus affûté physiquement pour me rattraper de mes piètres performances. J'aimerais aussi un jour être capitaine d'équipe et jouer pour l'association dont je suis le parrain, Pompier Raid Aventure", a-t-il suggéré.

Pour savoir si l'équipe de Samuel Etienne a brillé dans les épreuves du fort, rendez-vous à 20h55 sur France 2 ce samedi !

Fort Boyard, c'est chaque samedi à 20h55 sur France 2 !