Samuel Etienne met ses mains sur les fesses d'une candidate... Oups !

Samuel Etienne est parfois un sacré coquin.

Lundi 17 juillet 2017, dans Questions pour un champion (France 3), l'animateur de 46 ans recevait une candidate prénommée Sylvie et passionnée de danse. Ayant entendu dire que la java se dansait avec "les mains sur les fesses", Samuel Etienne a alors demandé à cette dernière si elle voulait bien lui accorder une petite danse. "Vous m'avez expliqué que vous dansiez très bien la java. Si, si, si, vous m'avez dit ça. Moi je ne sais pas danser la java, alors vous savez quoi, vous allez me montrer un petit peu, venez avec moi !", a-t-il lancé.

Ainsi, au son du titre Le Jazz et la java de Claude Nougaro, notre duo du jour s'est rapproché très étroitement, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. A l'issue de sa petite danse, l'animateur soucieux de son couple a alors lancé à la caméra : "Cette danse m'a permis de mettre mes mains sur les fesses de Sylvie... et je m'en excuse par avance auprès de mon épouse si elle regarde le jeu ce soir !"

