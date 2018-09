Sandra Sisley : La femme de Tomer a fait une fausse couche, ses mots déchirants

Quelques mois après son mariage avec Tomer Sisley, Sandra Sisley pensait être gâtée par un nouveau bonheur en raison de sa nouvelle grossesse, à 43 ans. Malheureusement, la vie en a décidé autrement : la femme d'affaires a fait une fausse couche.

"Alors voilà... Notre petit club des 5 a failli passer à 6. J'étais enceinte de 3 mois et puis la vie en a décidé autrement... Son petit coeur s'est arrêté de battre comme ça. C'était l'enfant tombé du ciel, l'enfant de l'amour, l'enfant venu sans traitement sans FIV bref... Un petit miracle de quelques centimètres. L'enfant de l'homme que j'aime le plus au monde. On a dû l'aspirer de mon ventre pendant que mon mari d'amour était aux États-Unis... Heureusement mon amie Sarah [Sarah Poniatowski, l'ex de Marc Lavoine, NDLR] était avec moi. Ce jour-là ce petit être et moi on s'est dit au-revoir. Ma famille a été fabuleuse (mon Didou, ma maman, ma Liv, mon TiLevin), les très très rares personnes au courant ont été extraordinaires, mon médecin le Docteur Benzaquine et plus que tout surtout même à 8000 km mon Tomer d'amour pour toujours. J'ai mis du temps à vous en parler parce que je suis inconsolable. Vous êtes si nombreux à vous inquiéter pour moi que je vous dois bien ça, cette vérité si difficile à accepter et pas agréable à lire presque indécente... Mais la vie d'une femme, c'est ça aussi... Je vous embrasse fort. Et comme Terminator 'I'll be back'. #jeSuisMamanDunAnge #mamAnge", a-t-elle écrit.