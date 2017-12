Mariage de Tomer Sisley et Sandra : Découvrez toutes les photos du grand jour !

Samedi 25 novembre 2017, l'acteur Tomer Sisley (43 ans) disait oui pour la vie à sa compagne Sandra de Matteis (42 ans), responsable de l'agence de communication Sandra and Co. La cérémonie a eu lieu à la mairie du 8e arrondissement de Paris en présence de divers invités célèbres. Découvrez vite les photos de ce bel événement !

Discret sur ce mariage, le couple n'a pas partagé de photos des coulisses sur les réseaux sociaux mais leurs invités, eux, ne s'en étaient pas privés. Quelques jours après cette union, célébrée par Jeanne d'Hauteserre (Les Républicains), la maire du 8e arrondissement de la capitale, on peut découvrir que les personnalités étaient nombreuses : la décoratrice Sarah Lavoine, Elsa Zylberstein, Anne-Christelle Pérochon, Mademoiselle Agnès ou encore Nathalie André, Isabelle Funaro, Laurie Cholewa, Julie Parnet, Hoda Roche, Anne-Sophie Aparis, la photographe Sonia Sieff, Axelle Laffont...

Tomer Sisley, très élégant en costume noir et noeud papillon, et Sandra de Matteis, en robe blanche de chez Dior et couronne de fleurs sur la tête, se sont unis sous les yeux de leur famille recomposée : la mariée a un fils, Dino, issu de sa précédente relation avec Valéry Zeitoun, et le comédien a deux enfants, Levin (né en 2001) et Liv (née en 2008), issus de son histoire passée avec Julie. Une fois sortie de la mairie, Sandra a jeté son bouquet de fleurs auprès de ses copines, toutes dans les starting-blocks avant d'aller faire la fête !

Félicitations aux mariés !

Thomas Montet