Tomer Sisley : Son tendre et poignant message d'amour à sa fille, Liv Shaya

Papa gaga comblé, Tomer Sisley s'est saisi de son compte Instagram jeudi 15 juin pour adresser un message touchant à sa fille Liv Shaya, 8 ans et demi, la très jolie petite fille qu'il a eue avec son ancienne compagne Julie Madar. L'ancien couple se partage également la garde de Levin, né en 2011.

Publiant un rare cliché de Liv Shaya, le comédien de 42 ans lui a donc dédié une émouvante déclaration d'amour. "Ma fille, tu es la première personne sur terre que j'ai aimée depuis sa naissance et que j'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Quand j'étais enfant, il y a des moments qui m'ont marqué plus que d'autres ; et certains moments de bonheur se sont transformés en souvenirs à tout jamais... Je te vois créer les tiens. Je suis fier de faire partie de tes souvenirs. Je suis fier d'être ton père", a-t-il écrit.