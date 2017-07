Sandra Zeitoun nue sous la douche : Son fils Dino la filme à son insu

La reine des soirées Sandra Zeitoun est en vacances, bonne humeur et légèreté sont au rendez-vous. Playbacks sous la douche aussi. Fan du dernier album de M, Lamomali, la fiancée de l'acteur Tomer Sisley aime s'offrir des solos sur certains de ses titres sous la douche. C'est ainsi qu'elle a tenté de revisiter Bal de Bamako dans le plus simple appareil. Mais ce dont Sandra Zeitoun ne se doutait apparemment pas, c'est que son fils Dino (né de son union avec le producteur Valéry Zeitoun) immortaliserait ce grand moment de musique.

Alors qu'elle se trémousse nue, avec son pommeau de douche pour micro, la jolie directrice de l'agence Sandra & Co met plusieurs secondes à de rendre compte qu'elle est scrutée de près et qu'un petit curieux filme sa prestation, qui était destinée à ne jamais être dévoilée. Mais parce que cette séquence très personnelle l'a fait rire et qu'elle a l'habitude de s'exposer dénudée, elle a choisi de la partager sur sa page Instagram. "Quand t es fan hystero d un album et que tu te fais chopper par ton fils en flag de playback sous la douche (ce qu on fait tous hein on va pas se mentir !)", commente-t-elle sur Instagram.