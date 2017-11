Mariage de Tomer Sisley : De jolis clichés avec Sandra et les enfants

Tomer Sisley, très élégant en costume noir et noeud papillon et Sandra de Matteis, en robe blanche, couronne de fleurs sur la tête, se sont unis sous les yeux de leur famille recomposée : la mariée a un fils, Dino, issu de sa précédente relation avec Valéry Zeitoun, et le comédien a deux enfants, Levin (né en 2001) et Liv (née en 2008), issus de son histoire passée avec Julie.

Félicitations aux mariés !

Thomas Montet