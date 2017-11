Tomer Sisley marié : Il a dit oui à sa belle Sandra !

Le héros de Largo Winch et celle qu'on a vu chroniqueuse sur C8 postent régulièrement des photos de leur amour et des preuves de leur complicité sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les tourtereaux se connaissent depuis longtemps et se sont rencontrés en 1999, il y a dix-huit ans ! Ils ont vécu une idylle qui a toutefois pris fin. Ensuite, la pétillante Sandra a rencontré le producteur de musique Valéry Zeitoun, avec qui elle a eu un fils, Dino. De son côté, Tomer Sisley a eu deux enfants (Levin et Liv) avec Julie, et a fréquenté Karine Machado (une idylle dévoilée en mars 2014) et précédemment encore avec Agathe de La Fontaine.

En mai 2016, l'organisatrice de soirées a recroisé le comédien et féru de stand-up à Cannes et le coup de foudre s'est produit à nouveau ! Cette fois, pas question de laisser filer leur histoire et ils ont passé la vitesse supérieure en se mariant. Une décision que Sandra de Matteis avait révélée lors de l'émission Il en pense quoi Camille en décembre dernier.

Tout roule pour les deux jeunes mariés ultra-complices et très soudés, toujours prêts à défendre l'autre quand il est critiqué. Affronter les épreuves et s'amuser ensemble, un combo qui réussit parfaitement aux amoureux !