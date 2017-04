Sandra Zeitoun flingue son ex-mari Valéry sur Instagram

On ne l'y reprendra plus. La charismatique Sandra Zeitoun vient tout juste de passer un savon mémorable à son ex-mari, le producteur et ex-juré de Popstar Valéry Zeitoun. La raison ? Ce dernier a récemment posté une photo de lui accompagné de ses trois chiennes.

Si la photo en elle-même est plutôt mignonne c'est la légende qui l'accompagne qui a rendue la chroniqueuse de Il en pense quoi Camille ? furieuse. On peut y lire le message suivant : Churchill, Frida et Rosie sont les 3 femelles de ma vie. Elles sont fidèles, affectueuses et ont le poil soyeux. Contrairement à mes ex, elles ne me coûtent pas très cher... Bien évidemment c'est cette dernière phrase qui a piqué au vif Sandra. La belle brune a donc répondu sans tarder et sans prendre de gants.

Elle a reposté la photo de son ex en précisant ironiquement : Deux bonnes nouvelles en une ! Mon ex est heureux et je vais ENFIN toucher de l'argent à priori ! J'ai failli attendre. Le tout agrémenté de nombreux émoticônes hilares. L'organisatrice de soirées avec son agence Sandra & Co a ensuite rédigé de nombreux hashtags pour en rajouter une couche. Nous vous avons retranscrit les plus savoureux : Une date de virement à me communiquer parce que depuis 3 ans j'attends ma prestation compensatoire. As-tu le bon Rib baby? Savoir rire de tout. Merci pour ce gentil post. Donc je te pardonne tout. Chienne un jour, chienne toujours. Muriel il parait qu'on a le poil dru. J'avais presque oublié que tu me devais tout ça. Merci de me faire cette surprise du versement via les réseaux sociaux. La classe à Dallas. Se faire larguer sans un rond et continuer à se faire humilier alors que tu ne demandes rien, moi je dis What Else.

Heureusement pour elle, Sandra Zeitoun arrive à en rire et a même tourné la page depuis bien longtemps. Elle vit en effet une belle romance avec l'acteur Tomer Sisley qui avait déjà été... son premier amour ! Les deux futurs mariés avaient en effet vécu une première idylle il y a plus de 18 ans avant de se retrouver l'année dernière. Comme quoi en fait, les histoires d'amour finissent bien en général !