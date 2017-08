Sandra Zeitoun amoureuse : Tomer Sisley lui offre "le baiser le plus sexy"

Tomer Sisley et sa fiancée Sandra Zeitoun passent actuellement d'excellentes vacances d'été en famille en Israël.

Samedi 12 août 2017 en début de matinée, la charmante directrice de l'agence événementielle Sandra & Co a même dévoilé plusieurs photos empreintes d'une très grande sensualité sur son compte Instagram. Sur celles-ci, immortalisées au coeur de l'oasis d'Ein Gedi, on découvrait le couple en train de s'embrasser langoureusement sous une chute d'eau !

"Quand l'amour de ta vie te donne le baiser le plus sexy et le plus mouillé du monde <3 #nahalArougot #einGedi #israel #partenaireincrime #lesSiley", a commenté Sandra Zeitoun avant d'attirer de très nombreux commentaires des internautes. "C'est trop romantique ! Profitez bien les amoureux", "Quelle fougue ! Vous êtes trop beaux tous les deux", "Voilà, Tomer a joué la plus belle scène d'amour de sa vie", "Une belle scène", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Si la jolie brune a de quoi être comblée, elle a toutefois multiplié les hashtags personnels sous ses publications afin de faire savoir à son fils Dino - 9 ans, fruit de ses amours passées avec le producteur Valéry Zeitoun - à quel point il était attendu auprès d'eux. "Il me manque mon 5e élément, mon essentiel, tu me manques D.", a notamment écrit Sandra ce vendredi.

Côté carrière, rappelons que Tomer Sisley (42 ans, lui même papa de Levin et de Liv Shaya) a débuté il y a quelques semaines le tournage de la prochaine mini-série de TF1, Les Innocents, dans laquelle il donne la réplique à Odile Vuillemin.