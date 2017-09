Sandra Zeitoun et Tomer Sisley : Leurs coeurs font "Boom Boom" entourés de stars

Parmi eux, l'actrice Aure Atika, mais aussi l'ancienne miss Malika Ménard, la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et le breakdancer et chorégraphe Brahim Zaibat. Les chanteuses Marie-Amélie Seigner, venue avec une amie, et Jennifer Ayache étaient également de la partie ainsi que la belle Hortense d'Estève (ex-épouse de Calogero) et l'animatrice Justine Fraioli. L'incontournable producteur de télévision Renaud le Van Kim, le mannequin Willy Cartier et son ami influenceur Alexandre le Strat complétaient la liste des invités VIP.

Après avoir accueilli tout ce beau monde et lancé les festivités, Sandra Zeitoun, superbe dans sa tenue Ungaro, s'est jetée dans les bras grands ouverts de son compagnon Tomer Sisley. L'acteur n'aurait manqué pour rien au monde cette soirée importante pour celle qui partage sa vie.