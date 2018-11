Sandrine Quétier et Romane Serda sublimes pour défiler en rouge

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Peu de gens savent que les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à ces maladies. Les femmes d'aujourd'hui, plus exposées par leur mode de vie, sont en effet près de 9 millions à en mourir chaque année dans le monde, soit 1 femme sur 3. L'association Sauvez le coeur des femmes lutte pour réduire au maximum ces chiffres qui font froid dans le dos.

Afin de récolter des fonds mais aussi et surtout sensibiliser, un défilé a été organisé le 16 novembre 2018 à l'hôtel Marriott, à Paris. Plusieurs personnalités ont accepté de se mobiliser pour Sauvez le coeur des femmes en participant au "Red défilé". Sandrine Quétier mais aussi Romane Serda ont apporté leur contribution au show caritatif. Heureuses de se retrouver, l'ex-animatrice de TF1 et la chanteuse, ex-femme de Renaud, ont partagé un selfie "duckfaces" en coulisses. "20 ans après. Réjouissance !!!", a commenté Sandrine Quétier sur sa page Instagram. Tout comme elle, Romane Serda a publié plusieurs photos et vidéos.