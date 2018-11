Sandrine Quétier : "Je devais partir de TF1, il n'y avait pas d'autre solution"

Samedi 17 novembre, Sandrine Quétier fait ses premiers pas de comédienne dans la série Magellan diffusée sur France 3. Une fiction qui, par le plus grand des hasards, est diffusée face à Danse avec les stars sur TF1, programme qu'elle présentait depuis huit ans. Pour le Parisien TV Magazine, la jolie femme de 47 ans revient sur ses rapports avec la première chaîne d'Europe.

Sandrine Quétier a tout d'abord évoqué son choix de quitter la première chaîne. Une décision qu'elle n'a pas eu de mal à prendre car ce n'est pas en restant sur TF1 qu'elle aurait pu réaliser son rêve, celui de devenir comédienne. Elle explique : "La chaîne savait que j'en avais envie. Mais mon emploi du temps d'animatrice ne me le permettait pas. Et on ne pensait pas à moi comme comédienne. Pour moi, il n'y avait pas d'autre solution : je devais partir !", lance-t-elle.

Mais entre l'animatrice et son ancien employeur, tout va bien : "Ils ont compris que je ne les quittais pas pour animer d'autres émissions ailleurs, mais pour faire ce que j'avais profondément envie de faire : de la fiction et du théâtre. D'ailleurs, ils m'ont tout de suite fait tourner dans un épisode de Joséphine, ange gardien, qui sera diffusé à Noël.

Très heureuse de faire ce qu'elle désire tant, Sandrine Quétier ne "crache pas dans la soupe" et ne ferme pas la porte à l'animation. Nul ne sait en effet de quoi demain sera fait.