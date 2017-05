Sandro (Koh-Lanta Cambodge) : Son incroyable perte de poids lors du tournage !

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, diffusé vendredi 5 mai sur TF1, Sandro a été éliminé par le conseil de la tribu réunifiée. Après son départ du jeu, le candidat a accordé un entretien à nos confrères de Non Stop People. L'occasion pour lui de faire le bilan de son aventure.

"Je n'ai aucun regret, j'ai été moi-même. J'ai vécu cette aventure tellement intensément que ça marque", a-t-il lancé. Et de poursuivre : "On recentre un peu ses priorités. On se rend compte que certaines choses sont essentielles dans la vie, comme la famille. Et puis il y a des choses qui sont très futiles."

Mais si Sandro est ressorti mentalement plus fort de Koh-Lanta Cambodge, son physique en a pris un coup. En effet, auprès de nos confrères, le stratège du jeu d'aventure a révélé qu'il s'est délesté de pas moins de 16 kilos durant le tournage ! Une incroyable perte de poids pour le candidat éliminé.

Pour rappel, Dylan, qui a été le premier aventurier à quitter le jeu, avait déjà révélé avoir perdu 4 kilos "en seulement trois jours de tournage". "Ça va vite. Surtout moi qui fais du fitness. Je mange énormément. C'est pour ça que je perds très vite aussi", avait-il expliqué. Et d'évoquer la faim sur le camp : "Ça a été assez difficile de ne pas manger et d'être potentiellement fort sur les épreuves."