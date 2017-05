Sandro (Koh-Lanta Cambodge) trahi par Clémentine : Ce qu'il s'est passé en off

Lors de l'épisode de Koh-Lanta Cambodge diffusé vendredi 5 mai sur TF1, Sandro a été éliminé à l'issue du conseil de la tribu réunifiée. Avant de quitter le jeu, l'aventurier a tenu à donner son collier d'immunité à Clémentine. A ce moment-là, la candidate s'en est prise à lui, révélant l'avoir bluffé.

A l'image, Clémentine jubile, elle est méchante

Auprès de nos confrères de Non Stop People, Sandro est revenu sur cette trahison : "Je suis très surpris parce que je ne m'y attends pas (...) On n'est plus dans le domaine de la stratégie, ni de la manipulation, ni du bluff... On est vraiment dans la trahison."

"Le pire, c'est qu'à l'image, Clémentine jubile, elle est méchante. Elle ne maîtrise pas ce qu'elle fait à ce moment-là. Elle est juste à l'apogée de la méchanceté, a-t-il poursuivi. Je pense qu'elle aurait pu le faire plus proprement, en discutant avec moi. Après c'est le jeu, je prends du recul aujourd'hui, mais sur le moment, c'est très dur."

On s'est échangé quelques SMS

Depuis, Sandro et Clémentine ont mis les choses à plat, comme l'a révélé le stratège de Koh-Lanta Cambodge. "Dans le cadre du jeu, je lui en veux. Après, on s'est échangé quelques SMS après la diffusion de l'épisode. Je lui ai redit que c'était quand même dommage et je pense qu'avec le recul, elle se rend bien compte que j'étais moins méchant", a-t-il expliqué.

Et de préciser : "Ce ne sont pas vraiment des excuses (...) Je ne peux pas vous en dire plus sur notre échange SMS mais c'était très cordial. Il n'y a aucun stress entre nous. Humainement, on prend du recul, il n'y a aucun souci." En bref, Sandro a conclu en assurant être passé à autre chose : "Même si j'ai cette élimination en travers de la gorge, je n'ai plus de rancoeur. On est civilisés, on se parle."