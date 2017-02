Sara Ramirez : Son coup de gueule contre une série...

Sara Ramirez, ex-interprète du populaire personnage de Callie Torres dans Grey's Anatomy sur ABC, est très engagée dans la cause LGBT depuis qu'elle a elle-même fait son coming out bisexuel. L'actrice s'en est ainsi prise à la série The Real O'Neals après un passage qu'elle a trouvé offensant...

Sur Twitter, la star a clashé un épisode de la série diffusée sur ABC après une blague sur les bisexuels. Le personnage de Noah Galvin, gay dans la série, déclare : "Oh Mon Dieu, nous y voilà. Des doigts palmés ? Des problèmes d'argent ? Ou pire... bisexuel ?!" Il n'en fallait pas plus pour que l'actrice monte sur ses grands chevaux et hurle à la biphobie sur les réseaux sociaux, partageant une pétition mise en ligne à la vitesse de l'éclair par un jeune homme sur le site Change.org. "En tant que personne qui a travaillé pour ABC pendant plus de dix ans, je suis vraiment découragée et déçue. Franchement, je vais m'investir là où je suis respectée. Cher @ABCNetwork @TheRealONeals : emparez-vous du sujet, parlez-en, clarifiez les choses, soutenez les jeunes #Queer #Bisexuels ainsi que la communauté avec des remarques justes et positives", a-t-elle écrit.