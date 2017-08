Sarah Fraisou présente son compagnon : "Il n'est peut-être pas à votre goût..."

En légende d'un cliché des deux amoureux, elle a prévenu : "Ne comparez pas l'incomparable." Et de poursuivre : "Pour vous il n'est peut-être pas à votre goût mais à mes yeux c'est le plus beau. Je suis heureuse à ses côtés. L'amour que l'on a entre nous, je le souhaite à toutes les personnes sur terre. Il me traite comme une princesse, nous nous complétons, il me fait rire, il est sincère, il sait me réconforter quand ça ne va pas... Et surtout, il m'aime comme personne ne m'a jamais aimée dans ma vie." En bref, "c'est officiel", Sarah Fraisou a trouvé "l'homme de [sa] vie".

Un nouveau départ un an après son mariage avec son ex-chéri Malik. Pour rappel, après quelques semaines d'amour, le couple s'était séparé à plusieurs reprises jusqu'à ce que la jeune femme accuse son époux de violence physique. Sur Snapchat, elle s'était affichée la dent cassée, et avait assuré avoir été frappée par Malik. Désormais, Sarah Fraisou a tourné la page et semble plus heureuse et épanouie que jamais.