Sarah Fraisou (Les Anges 9) : Elle confirme être en couple depuis 6 mois !

L'amour est au rendez-vous durant ce mois de mai chez les people. Après le mariage d'Anaïs Camizuli et Sultan puis, les noces de Tarek Benattia, c'est désormais au tour de Sarah Fraisou de parler de son petit ami mystérieux...

Souvenez-vous, l'été dernier après quelques semaines en couple avec Malik, Sarah Fraisou annonçait ses fiançailles. Mais l'idylle entre les tourtereaux n'avait pas fait long feu... Après cette cérémonie, on apprenait que le jeune homme était violent avec la starlette aux formes généreuses et qu'elle avait finalement décidé de le quitter.

Mais depuis, la jeune femme s'est reconstruite et c'est tant mieux ! Il y a déjà quelques jours, la future candidate de la neuvième saison des Anges de la télé-réalité avait dévoilé une vidéo la mettant en scène aux côtés d'un mystérieux inconnu dans une voiture. Puis, elle publiait des clichés de la main de son conducteur accompagnée d'un coeur. Dernièrement, Sarah Fraisou persistait et signait en s'affichant dans les bras d'un homme sur Instagram qu'elle a par ailleurs légendé d'un "Trop de sentiments."

Mais fini les suppositions : la sulfureuse brune assume désormais sa relation avec le jeune homme dont on ne connaît pas encore l'identité. Sur Instagram, ce jeudi 25 mai, la starlette lui a même fait une déclaration dans la légende d'une photo où l'on peut voir les amants bras dessus bras dessous. "Déjà 6 mois ensemble tu me fais rire tu m'aimes pour ce que je suis et pas pour ce que je fais de ma vie je t'aime y'a que ça d'important."