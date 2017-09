Sarah Lopez (Secret Story 10) réconciliée avec Vincent Queijo ? Elle répond !

C'est bel et bien terminé entre Vincent Queijo et Sarah Lopez. Jeudi 21 septembre, la jeune femme que l'on retrouvera prochainement dans Les vacances des Anges 2 (NRJ12) accordait un Facebook Live à nos confrères de PureBreak. L'occasion pour elle d'expliquer que son ex et elle sont toujours séparés et que ce n'est pas près de changer : "C'est toujours d'actualité, je ne suis plus avec Vincent. Je ne vais pas me remettre avec lui non plus. Je suis célibataire et je compte me focaliser sur mes projets, pas sur les mecs."

La candidate de Secret Story 10 (NT1) ne compte donc pas le rejoindre sur le tournage de Friends Trip 4 qui se déroule en Asie : "Je ne pense pas faire Friends Trip, je laisse Vincent seul dans cette aventure."

Pour Rappel, Sarah Lopez et Vincent Queijo annonçaient leur rupture sur Instagram début septembre. La jeune femme s'est ensuite exprimée auprès de nos confrères de Public : "Il ne faut pas voir de buzz partout. Cela faisait quelques semaines qu'on se posait beaucoup de questions et on a fini par décider, d'un commun accord, d'en rester là. Je pensais qu'on avait la même vision de la vie. Finalement, je me suis trompée. Mais je ne regrette pas, je ne regrette jamais rien."