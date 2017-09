Sarah Lopez (Secret Story 9), séparée de Vincent Queijo : "Je me suis trompée"

Au début du mois de septembre 2017, Sarah Lopez et Vincent Queijo annonçaient la fin de leur histoire d'amour après une année de relation. C'est sur Instagram que les deux anciens candidats de Secret Story (NT1) avaient décidé d'annoncer la triste nouvelle à leurs fans...

Quelques jours plus tard, la jeune femme révélée par SS9 a accepté de répondre aux questions de Public.fr quant à cette rupture. D'entrée de jeu, Sarah a tenu à dire qu'il n'y avait pas la moindre tentative de buzz dans leur démarche. "Il ne faut pas voir de buzz partout. Cela faisait quelques semaines qu'on se posait beaucoup de questions et on a fini par décider, d'un commun accord, d'en rester là", a-t-elle assuré avant d'en dire plus sur leur éloignement : "Je pensais qu'on avait la même vision de la vie. Finalement, je me suis trompée. Mais je ne regrette pas, je ne regrette jamais rien." De plus, qu'on se le dise, il n'y a pas eu de tromperie de la part du séducteur Vincent. "Non. Il a été réglo durant notre relation, et moi aussi", a-t-elle renseigné.

Sur Instagram, Sarah Lopez avait déjà statué en début de semaine : "Vincent et Moi, c'est terminé. Cette décision n'a pas été facile à prendre pour nous, vous l'imaginez bien. C'est sûrement la raison pour laquelle nous avons mis du temps à nous décider. Oui, nous y avons cru et nous avons tenté de consolider notre relation. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, pas parce qu'il n'y a plus du tout d'amour mais parce que nous n'étions plus tout à fait heureux ensemble."

C'est une page qui se tourne dans le monde de la télé-réalité...