Vincent Queijo et Sarah Lopez, c'est fini : Les raisons de leur rupture...

Après un an d'amour, Sarah Lopez et Vincent Queijo se séparent, quelques semaines après avoir emménagé à deux. C'est sur Instagram que le couple – qui s'était formé devant les caméras de NT1 dans Secret Story 10 – a annoncé la nouvelle. Une décision qui "n'a pas été facile à prendre" pour les deux candidats de télé-réalité. "C'est sûrement la raison pour laquelle nous avons mis du temps à nous décider", explique alors Sarah Lopez.

"Oui, nous y avons cru et nous avons tenté de consolider notre relation. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, pas parce qu'il n'y a plus du tout d'amour mais parce que nous n'étions plus tout à fait heureux ensemble", poursuit la jeune femme. Une version confirmée par Vincent Queijo (Secret Story 7), qui indique que "cela ne fonctionnait plus".