Sarah Martins (Les Anges 10) et les rumeurs d'escorting : Elle règle ses comptes

Être sous le feu des projecteurs n'a pas que des avantages, Sarah Martins peut en témoigner. Récemment, un blogueur a assuré que la candidate des Anges 10 (NRJ12) avait été escort par le passé.

Une rumeur sur laquelle l'ancien flirt de Vincent Queijo est revenu lors de son interview pour Purepeople, dans le cadre de la conférence de presse de la télé-réalité organisée le 9 mars dernier. Et la jeune femme – qui a succombé à la chirurgie esthétique – a assuré que le jeune homme en question avait menti : "On va toujours essayer d'inventer des vies aux gens (...). Non ce n'est pas vrai. Je m'attends peut-être à d'autres trucs farfelues, mais il n'y a rien à sortir sur moi puisque je n'ai jamais rien fait. Je me dis que c'est les aléas du métier. On est face à des gens qui veulent faire du buzz sur notre notoriété."

Affaire conclue !

