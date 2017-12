Sarah Michelle Gellar : Son message ému à Shannen Doherty, survivante du cancer

Amies depuis plus de vingt-cinq ans, Sarah Michelle Gellar et Shannen Doherty trouvent toujours du temps pour passer de jolis moments de complicité. Dans sa lutte contre le cancer, la seconde a d'ailleurs largement pu compter sur le soutien de la première, régulièrement présente à ses côtés pour faire face aux épreuves douloureuses.

Huit mois après avoir annoncé qu'elle était officiellement en rémission, ses séances de chimiothérapie et radiothérapie ayant permis de faire reculer la maladie, l'ex-star de Charmed a reçu une déclaration émue de son amie. Mardi 26 décembre 2017, la vedette de Buffy contre les vampires s'est emparée de son compte Instagram pour adresser ses bons voeux suite au réveillon de Noël qu'elles pourraient avoir passé ensemble si l'on se fie à l'un des hashtags accompagnant la photo, "#christmaseve".

Ce simple toast prend un tout autre sens

"On porte souvent des toasts, surtout en cette période de fêtes, à la santé et au bonheur. C'est un toast léger et bien attentionné. Mais quand l'une de vos amies fait face à la maladie, ce simple toast prend un tout autre sens. Donc cette année, @theshando je porte un toast à ta santé et à ton bonheur du plus profond de mon coeur", a-t-elle écrit en légende d'un selfie les réunissant.