Sarah Stage : La fit mum décriée en lingerie avec son bébé

Le 16 octobre dernier,Sarah Stage accouchait de son deuxième enfant après son fils James (2 ans), une naissance réalisée par césarienne, comme pour son premier, quelques jours avant le terme de sa grossesse. "Sarah, son mari Kris et leur bébé Logan se reposent. Sarah a accouché de Logan cet après-midi et se repose avec son nouveau bébé sur ordre du médecin. (...) Sarah et sa famille remercient tout le monde pour l'incroyable soutien et promet de montrer Logan bientôt", avait commenté l'agent de la fit mum. Critiquée durant sa grossesse en raison de sa silhouette norme pour une femme enceinte, parce qu'incroyablement musclée, la bombe Californienne de 33 ans a accueilli un petit garçon de 48 cm et 3,2 kilos en excellente santé.

De retour chez elle, la jeune maman accro au fitness continue de donner de ses nouvelles sur sa page Instagram suivie par 2,4 millions, preuve qu'elle est un véritable phénomène. Comme elle l'avait fait à 39 semaines de grossesse, juste avant son accouchement, Sarah Stage a renfilé son ensemble de lingerie blanc en coton Calvin Klein. Plus de ventre "rond" cette fois, mais un adorable petit bébé emmailloté et assoupi dans ses bras. "Je profite de cette période nouveau-né. C'est vrai ce que tout le monde dit que cela va trop vite. C'est sympa de se reposer, de se remettre et de faire des câlins à son bébé. Je me remets toujours de ma césarienne et je continue d'y aller doucement à la maison", commente-t-elle. Ses points de suture encore trop frais l'empêchent de pratiquer toute forme d'exercice, un repos forcé qui ne semble pas lui déplaire.