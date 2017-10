Sarah Stage : La maman très critiquée a accouché de son 2e enfant

Régulièrement critiquée, Sarah Stage s'était adressée avec fermeté à ses haters cet été. "Enceinte de sept mois et je me sens très bien. Je m'en tiens à des exercices à domicile (...) 2 à 3 fois par semaine et j'ai arrêté les abdos, maintenant que j'en suis à mon troisième trimestre. Je me sens bénie de pouvoir avoir un autre bébé en bonne santé en moi ! Je choisis de rester positive et de représenter tous ceux qui ont eu affaire à des sceptiques, des trolls et des harceleurs. Donner tort aux idiots fait du bien, et savoir que la seule chose à faire est de croire en soi et de suivre ses propres instincts encore plus", avait-elle publié. Son bébé est effectivement en forme et d'un gabarit on ne peut plus normal.