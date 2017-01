Saturday Night Live, les invités: Kev Adams, Gérard Darmon, une star US...

Cela fait des semaines que l'on attend ça. Ce jeudi 5 janvier sur M6, Gad Elmaleh animera la première édition française de l'émission culte Saturday Night Live. Un véritable événement qui devrait être suivi par des millions de Français d'autant que l'humoriste, comédien, réalisateur et scénariste a prévu de belles surprises et un sacré casting.

En effet, Gad retrouvera son ami et vieux collaborateur Jamel Debbouze, mais aussi son frère Arié. La jeune génération ne sera pas en reste, entre le petit frère Kev Adams, Ahmed Sylla, Malik Bentalha, l'imitateur Marc-Antoine Le Bret, Charlotte Gabris mais aussi la team de Babysitting (Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Arruti), Vincent Desagnat, Fatsah Bouyahmed et beaucoup d'autres invités surprises dont des prestations musicales en live.

Si l'on en croit le compte Instagram de Gad, le grand Gérard Darmon sera de la partie et une star américaine au moins prendra part au show : Logan Paul. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce jeune homme aux muscles saillants est l'une des premières stars du réseau social Vine où il s'est distingué. Aujourd'hui acteur et humoriste, il est très appréciés aux États-Unis où il compte des milliers de fans.