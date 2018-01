Scènes de ménages - Gérard Hernandez fou de Micheline : Découvrez sa femme

Si Gérard Hernandez (Raymond) passe son temps à se chamailler avec Marion Game (Huguette) dans le cadre du tournage de Scènes de ménages, c'est avec Micheline qu'il file le parfait amour au quotidien. Une belle relation sur laquelle il avait accepté de se confier dans son livre De scènes de vie à scènes de ménages (Editions du Cherche Midi), lui qui préfère pourtant être discret concernant l'amour de sa vie.

Aussi avait-on appris que c'est lors de vacances passées près de la Baule que les tourtereaux se sont rencontrés, en 1952. A l'époque, l'acteur de 85 ans n'avait que 19 ans et travaillait dans une librairie. Si pour Gérard Hernandez, c'était une évidence, Micheline était plus hésitante : "Moi, j'étais sûr de mon coup dès le premier jour, mais elle, elle se demandait avec quel lascar elle s'embarquait." La professeure d'esthétique a finalement succombé à son charme. Sept ans plus tard, ils se mariaient et devenaient parents d'un garçon prénommé François.

Une décision que Gérard Hernandez n'a jamais regrettée. Les rares fois où il s'est confié sur sa moitié en interview, celui qui a prêté sa voix au Grand Schtroumpf n'a cessé de dire qu'elle était la femme de sa vie. "Sans elle, je suis perdu. J'ai même refusé de tourner des films pour ne pas m'en séparer. Aujourd'hui, ça m'est toujours difficile. Quand je ne suis pas dans la même pièce, je lui dis : 'Mais t'étais où ?' Une chance qu'on vive dans un petit appartement", confiait-il notamment à Télé 7 Jours en mai 2017.

S'ils s'aiment toujours comme au premier jour, Gérard Hernandez et Micheline ont mis un point d'honneur à ne pas être intrusifs au niveau de leur vie privée. Cette dernière s'est rendue au Sénégal où se tournait Coup de torchon, en 1981, simplement pour profiter du soleil. Et en 2013, elle a fait une apparition sur le plateau de Scènes de ménages à l'occasion d'un reportage pour M6.