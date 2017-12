Sébastien (Koh-Lanta Fidji) : Son gros tatouage en hommage à l'émission !

Koh-Lanta (TF1) est une aventure qui marque, et ce n'est pas Sébastien qui dira le contraire. En effet, l'aventurier de la dernière saison tournée aux îles Fidji dévoile sur Instagram ses nouveaux tatouages, dont l'un réalisé en souvenir de son expérience dans la jungle.

Sur son avant-bras gauche, l'ex-Rouge membre du jury final s'est tatoué le logo du jeu d'aventure : un gros Koh-Lanta en noir et gras, et un Fidji plus discret à l'encre rouge. Mais ce n'est pas tout...