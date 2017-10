EXCLU – Sébastien (Koh-Lanta Fidji) éliminé: "Fabian est à l'origine de tout ça"

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Fidji (TF1), Sébastien a été éliminé face à Tiffany. L'aventurier a alors été trahi par Maxime et Fabian, ses anciens alliés, qui ont voté contre lui. Après son départ du jeu, il répond à nos questions et en profite pour régler ses comptes avec les deux candidats.

Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous comprenez que vous êtes éliminé ?

J'ai un choc ! Toutes mes émotions se voient à l'écran, ça se lit sur mon visage. Je suis surpris, déçu, en colère de m'être fait avoir une nouvelle fois par Maxime.

Maxime vous a-t-il vraiment dit qu'il ne savait pas s'il voterait contre Tiffany ou l'avait-il promis ?

Il n'a pas fait de promesse, il disait qu'il ne voulait plus faire de stratégie. Il nous avait dit qu'il voterait au mérite. Et, de notre côté, on a vu que Tiffany a craqué pendant la pluie, elle a vachement pleuré. Elle s'est confiée à moi, me disant que s'il y avait encore deux journées comme ça, elle ne savait pas si elle allait tenir le coup. Et, évidemment, dire ça à ce moment de l'aventure, ça marque. Je suis donc allé voir les Rouges en leur disant ce qu'il en était. Pour nous, il fallait voter contre Tiffany. Maxime explique que lui aussi souhaite voter contre elle. Pour lui, c'est acté. Et, après, on s'aperçoit qu'il est toujours en hésitation... Pendant toute cette période, il a fait des promesses qu'il ne tenait pas. Juste avant, j'ai eu une discussion avec lui, il me dit "on oublie tout, je t'ai vu comme ça un peu cash, c'était mon ressenti". Moi je ne lui ai pas dit qu'il était têtu comme une bourrique, leader charismatique, qu'il prenait beaucoup de place au début de l'aventure, parce que ça fait partie de sa personnalité. On s'explique, je lui laisse une deuxième chance. Mais lui était certainement persuadé qu'on allait voter contre lui.

J'aurais dû m'allier aux jeunes contre Maxime et Fabian

Pensez-vous que Tiffany méritait de sortir à cause de son coup de fatigue ?

On a eu de la chance par rapport au temps quand même, on a eu une ou deux journées de pluie. Et je me dis que ça fait partie de Koh-Lanta, de morfler, de ne pas beaucoup manger ni dormir, et aussi de prendre la pluie. Donc si au bout de deux jours, on est capable de dire qu'on peut abandonner... Moi, l'abandon, je ne peux pas comprendre. J'apprends à mes enfants qu'on n'abandonne jamais, on rebondit. On aurait pu voter contre Fabian ou Maxime parce qu'ils ont retourné leur veste, mais même pas. On est resté sur Tiffany par rapport à nos valeurs et parce qu'on voulait croire que Maxime avait changé.

Vous sentez-vous trahi ? Comprenez-vous les explications de Maxime lors du Conseil ?

Oui, complètement ! C'est de la trahison. À ce moment du jeu, je ne vois pas que c'est Fabian qui a manipulé, qui a créé une image et accentué mes traits. Je suis déçu, et comme je ne sais pas que c'est Fabian qui est à l'origine de tout ça, j'en veux à Maxime. Je ne comprends pas du tout ses explications en plus. Il dit que je n'ai pas essayé de le connaître mais pendant dix jours on a été ensemble et je connais tout de lui : sa femme, le prénom de sa fille, la raison pour laquelle il s'appelle Maxime... On a partagé énormément de choses. Les dix jours qu'on a partagés, on dirait qu'on ne les a pas vécus de la même manière. J'ai l'impression d'être face à un étranger à ce moment-là.

Vous avez dit que vous auriez dû être plus stratège. Contre qui auriez-vous mis en place une stratégie ?

Peut-être contre Fabian et Maxime en discutant avec les jeunes. J'avais déjà fait un pacte avec Théotime, je lui avais dit qu'on l'emmènerait avec Magalie, André et Marvyn, jusqu'à la réunification. C'était la moindre des choses que l'on pouvait faire, du fait qu'ils n'étaient pas bien avec leur équipe. Et on a réussi, mis à part pour Théotime. Je pense qu'en discutant avec les jeunes, on aurait pu faire quelque chose. D'autant plus qu'on ne savait pas que Maxime avait déjà trahi Marvyn. Une trahison qui a vite été minimisée. Je voulais tellement être droit dans mes chaussures, j'aurais dû au moins discuter.

Marguerite mérite d'aller aux poteaux

Quelle est votre plus grosse frustration ?

De ne pas voir qu'on se foutait de ma gueule ! Les gens pas francs, j'ai horreur de ça. Et la seconde frustration, c'est de ne pas pouvoir en découdre avec un aventurier comme Romain, super fort, sur par exemple un parcours du combattant. Les plus forts me rendent plus fort, donc j'aurais vraiment aimé.

Vous avez dit que Fabian était un manipulateur, pourquoi ?

Il fait un pacte, il dit qu'il sera Rouge jusqu'à la mort. Puis, après, il promet à tout le monde de les aider à aller jusqu'aux poteaux. C'est-à-dire que cette année on y sera tous à l'écouter, il y aura douze poteaux, c'est une première (rires) ! Et puis il y a son besoin de rabaisser les gens pour mieux les virer, en disant "il est nul, on le vire". C'est méchant et gratuit. Donc quand il dit qu'il n'est pas stratège ni manipulateur, je me dis que ces mots-là n'ont pas la même signification en Suisse qu'en France.

Maxime et lui vous ont reproché d'avoir eu des propos ou comportement assez durs avec Marguerite, qu'en pensez-vous ?

C'est 2% de l'aventure. C'est vrai que j'ai pris trop de place sur le camp, je voulais trop bien faire, et Marguerite n'a pas trouvé sa place. Il y a eu des petites tensions. Mais le tout a été accentué à cause de Maxime et Fabian, qui prétendent que j'ai dit à Marguerite "dégage". C'est faux, je n'ai jamais dit ça. Je suis sûr de moi, on peut demander les rushs. J'ai dit qu'elle était dans son monde et qu'elle faisait des choses que je ne comprenais pas forcément. J'aurais dû garder ça pour moi. Aussi, elle a mangé son dentifrice. Et moi je suis dans l'empathie, et j'ai directement pensé à ses enfants, à l'image qu'elle renvoyait. On sait qu'à l'école les moqueries sont faciles, les enfants sont méchants. Je suis gêné par cette situation, c'est dans cette attitude-là que j'ai réagi en fait. Et finalement il n'y avait rien de grave là-dedans, j'aurais dû la laisser manger son dentifrice. En plus, Marguerite a été loyale, notamment aux Ambassadeurs. Rien que pour ça, elle mérite d'aller sur les poteaux, je le lui souhaite.

Ma mère a pleuré à cause des critiques

Certains téléspectateurs vous trouvent trop arrogant, comprenez-vous pourquoi ?

Même moi je ne me suis pas reconnu dans certains épisodes. On me voit comme quelqu'un de confiant, de sûr de lui. En fait, je m'auto-motive. Et quand on ne me connaît pas, ça peut passer pour de l'arrogance. Je peux comprendre : si j'avais vu un type comme ça dans d'autres saisons de Koh-Lanta, je me serais demandé pour qui il se prenait. Donc déjà cette image sur trois jours. Et puis les ressentis de Fabian, ça en a rajouté. Les gens qui me connaissent disent que c'est mon côté compétiteur qui ressort. Mais quand on ne me connaît pas, on peut croire à de l'arrogance. J'ai beaucoup de défauts, mais pas celui-ci. Moi, je suis naturel, je ne joue pas de rôle.

Les critiques sur les réseaux sociaux vous blessent-elles ?

J'ai commencé à regarder, et je me suis dit que les réseaux sociaux étaient un fléau. Derrière un écran c'est si facile. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir que c'est de la télévision, et que seulement quelques images sont diffusées. Mais je ne peux pas en vouloir aux téléspectateurs. Je ne peux en vouloir qu'à Fabian. Les images que l'on a vu, sorties de leur contexte, ainsi que les propos de Maxime et Fabian... J'aurais peut-être réagi pareil si j'étais à la place des internautes. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est que ma mère me téléphone en pleurant après avoir lu tout ce qui se disait sur moi. Je lui ai demandé de ne plus regarder les réseaux sociaux. Et heureusement il y a des gens sympas dans la rue. Après une petite discussion, ils me disent "Ah mais vous êtes sympa !". Ils en doutent, ce n'est pas sympa mais c'est le jeu !

Qu'est-ce qui a été le plus dur : la faim, le manque d'hygiène, le manque des proches ?

Le manque des proches. Mes enfants non parce qu'ils vivent un peu leur vie chez leurs copines etc. Mais ma femme m'a tellement manqué. J'ai craqué intérieurement quand j'ai perdu le confort. J'ai eu un moment de culpabilité incroyable. Je me suis dit, je vis mon Koh-Lanta, mais je le fais subir. Ne pas donner de nouvelles pendant tout ce temps, ça m'a attristé. J'avais même dit à Denis que je ne me voyais pas finir ma vie sans ma femme. Quand je pars au boulot déjà, elle me manque !

Comment s'est passé le retour à la réalité ? Certains disent que le bruit les gênent par exemple.

Je suis revenu, j'ai mangé tout doucement en appréciant. J'ai dormi dans un lit sans problème. Je me suis réglé comme du papier à musique. On se prive et on s'habitue. Quand on remange, l'estomac ne comprend pas. Donc j'ai eu des maux d'estomac, mais rien de fou. J'ai apprécié les choses de la vie : me laver, me brosser les dents et manger !

