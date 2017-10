koh-Lanta Fidji : Sébastien éliminé, Tiffany craque, dégustation

Que s'est-il passé depuis les départs de Tugdual et Marvyn dans Koh-Lanta Fidji ?

Depuis le Conseil et les révélations de Maxime, il y a de la tension dans l'air. Les Anciens ont en effet découvert que leur pacte avait été rompu par Fabian et Maxime. Ce dernier décide de faire cavalier seul. De son côté, Marvyn rejoint le camp du jury final.

Jeu de confort

Il s'agit de la mythique épreuve de la dégustation. Les candidats doivent tout d'abord manger un scarabée. Fabian est le premier qualifié pour la finale, Magalie le rejoint. Pour la nouvelle manche, chacun choisit le partenaire de l'autre, le but étant de faire en sorte de faire perdre l'autre. Fabian demande à Mélanie de rejoindre Magalie et elle, à Marguerite de rejoindre Fabian. Au menu : ver coco, cafard, menthe-religieuse, scolopendre.

L'équipe des filles rencontre des difficultés, surtout Mélanie. De son côté, Fabian fonce. Malgré un petit suspense, c'est Fabian et Marguerite qui gagnent le défi.

La récompense : Un baptême de plongée.

Sur le camp réunifié, les alliances se mettent en place. Les Anciens font face aux Jeunes et souhaitent ramener Maxime de leur côté. Le candidat qui avait créé la zizanie lors du Conseil et a trahi Marvyn en votant en son âme et conscience, est apparemment déjà prêt à refaire des stratégies. Il souhaite réaliser une alliance avec Fabian, Sandrine, Marguerite et Mélanie.

En pleine nuit, une énorme averse éclate. André est le seul à avoir dormi à poings fermés.

Épreuve d'immunité

Les aventuriers se retrouvent sous une échelle horizontale installée dans l'eau. Ils doivent tenir le plus longtemps possible alors que la marée monte. Forcément, à un moment donné, ils se retrouvent la tête sous l'eau. Alors, qui a retenu le plus longtemps sa respiration ?

Les femmes sont les premières à perdre. Le trio final est composé d'André, Romain et Mélanie et c'est André qui gagne ! Lui qui se sentait en danger pour le Conseil est à présent sauvé.

De retour sur le camp, les Anciens se mettent d'accord pour faire sortir Tiffany. Afin que la jeune femme soit sauvée, il faut que Maxime et Fabian rallient les Jeunes (André, Tiffany et Magalie qui bénéficie d'un double vote).

Après une deuxième nuit passée sous la pluie, Tiffany craque et fond en larmes. Elle est épuisée physiquement et moralement. Un craquage qui peut lui être fatal puisque le Conseil est dans quelques heures. André fait tout pour la sauver. Il parle avec Maxime et lui dit qu'il veut voter contre Sébastien, Maxime ne sait pas quoi faire et ne promet rien. Suspense...

Conseil

Avec six voix contre lui, c'est Sébastien qui est éliminé. Cela signifie que Maxime et Fabian ont décidé de l'éliminer.

Sébastien s'en prend à Maxime qui lui répond : "Vous m'avez appelé la girouette. (...) Je fais les choses en mon âme et conscience. Je n'ai pas dit que j'allais éliminer Tiffany mais qu'il y avait peut-être des raisons pour."

Et quand Sébastien rappelle à Maxime qu'il avait juré de voter pour le plus méritant, il rétorque : "J'ai pu remarquer que tu t'es rapproché de moi juste pour savoir quel allait être mon prochain vote."

Romain est choqué et estime que Sébastien ne méritait pas de partir. Un avis partagé par les Anciens de façon générale.