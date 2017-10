EXCLU – Marvyn éliminé (Koh-Lanta Fidji) : "Maxime m'a trahi deux fois"

Vendredi 20 octobre, Marvyn a été éliminé au Conseil de Koh-Lanta Fidji. Trahi par Maxime, le jeune homme qui avait eu le droit à une deuxième chance dans l'aventure, a accepté de répondre aux questions de Purepeople.com.

Vous doutiez-vous que vous alliez être éliminé ?

Je savais que j'allais être en danger, que mon nom allait être dans le tas mais pas que j'allais être éliminé. J'ai été déçu de voir que c'était à cause de Maxime qui a changé son vote au dernier moment. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça.

Vous-êtes vous senti trahi ?

Oui forcément car lors du précédent Conseil à l'issue duquel Manu est sorti, il a voté contre moi alors qu'il m'avait dit de ne pas m'inquiéter car il ne voterait pas contre moi. Deuxième Conseil, il revote contre moi alors que là encore il m'avait dit de ne pas m'inquiéter. C'est vraiment une personne en qui j'avais confiance mais il m'a trahi deux fois.

Caroline et Sébastien ont dit que Fabian était un manipulateur, le voyez-vous ainsi ?

Je n'ai pas vraiment d'avis sur lui. Ce n'est pas une personne avec qui j'ai énormément échangé. Après, je pense qu'il a voulu contrôler le camp. Nous, les ex-Jaunes, ça ne nous préoccupait pas vraiment. On laissait les choses se faire.

Qu'est-ce qui a été le plus dur lors de cette aventure ?

Ce qui m'a le plus touché, c'est le départ de mon pote Théotime. Je ne m'y attendais pas du tout. On ne pensait pas que le fait de se rendre sur l'île du Paradis perdu pouvait mener à une élimination. Évidemment, j'étais très déçu par son départ car je venais de revenir dans l'aventure. J'aurais aimé passer plus de temps avec lui. Et puis, en plus, juste après, j'ai été séparé d'André. J'étais dégoûté.

Comment fait-on pour tenter de rester propre sur une île déserte ?

La question de l'hygiène n'existe pas sur Koh-Lanta. J'ai essayé une fois de me laver les dents avec de la cendre mais c'était horrible. Du coup, j'ai laissé tomber.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

Je suis resté un peu plus de vingt jours et j'ai perdu 6 kilos. Lorsque l'on revient dans la vraie vie, on a tendance à vite reprendre et à stocker. J'ai repris 7 ou 8 kilos.

Le retour à la réalité a-t-il été difficile ?

C'est surtout la première semaine qui est compliquée. On n'est pas habitué à être avec du monde, à ce qu'il y ait de la foule comme quand on va faire ses courses. Ça, c'est le plus perturbant.

De quels candidats êtes-vous restés proches ?

De Théotime et André, mes potes.

Jeff, ex-candidat de Koh-Lanta, a déclaré qu'il y avait déjà eu du vol de nourriture, vous en pensez quoi ?

Je n'ai pas fait la même saison que lui, donc je n'ai pas vu les mêmes choses que lui. Dans ma saison, il ne s'est rien passé de tel.

