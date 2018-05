Sébastien (Moundir 3), une folle perte de poids : Complexé, il raconte

Après Les Princes de l'amour 5 (W9), Hillary et Sébastien ont fait leur retour dans Moundir et les apprentis aventuriers 3. Une aventure au cours de laquelle ils devaient apprendre à survivre et remporter des épreuves physiques pour espérer s'offrir de la nourriture.

Les candidats de télé-réalité ne pouvaient donc pas manger à leur faim et ont perdu de nombreux kilos. "J'ai dû perdre 3 kilos", nous a confié la belle blonde. Et son petit ami d'enchaîner : "J'en ai perdu 8. Là, j'ai encore du mal à les reprendre. C'est une galère. Quand je suis sorti de Moundir, j'avais le corps d'un gamin de 15 ans. Je n'osais même plus sortir en soirée."

Hillary et Sébastien nous ont aussi dévoilé leurs astuces de survie. Aussi a-t-on appris que la production leur fournissait 14 litres d'eau pour 14 personnes afin qu'ils se douchent ou qu'ils aient un coin toilettes.

