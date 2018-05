Hillary et Sébastien (Moundir 3) : Toilettes, douche... Leurs astuces de survie

Depuis le 21 mai dernier, Hillary et Sébastien ont fait leur retour à la télévision dans Moundir et les apprentis aventuriers 3 (W9). Le couple a dû jouer les apprentis Robinson et apprendre à survivre. Mais comment les candidats de télé-réalité ont-ils fait pour faire leurs besoins, prendre leur douche ou avoir une hygiène buccale satisfaisante durant le tournage ?

Hillary et Sébastien ont répondu à toutes ces questions lors de leur interview pour Purepeople. Ainsi a-t-on appris grâce à la jolie blonde que la production avait installé des "toilettes" aux participants : "Il y avait des toilettes. C'était un trou. (...) Mais moi j'allais un peu dans la forêt parce que ça me gonflait un peu d'aller derrière les autres et de sentir leur odeur."

Concernant leur hygiène corporelle, ils n'étaient pas non plus trop mal lotis comparé aux candidats de Koh-Lanta ou The Island par exemple. "Au niveau de la douche, on avait 14 litres d'eau pour 14 personnes. Tu dois donc économiser l'eau", a révélé Sébastien. Et Hillary de conclure : "Pour les dents, on essayait de trouver un système avec du sable, du charbon ou on a pris des bouts de bois pour essayer de se curer les dents."

