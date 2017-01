Secret Story 10 - Maéva, le ventre gonflé : Elle réagit aux rumeurs de grossesse

Bientôt un enfant pour les amoureux Marvin et Maéva ?

C'est lors de leur aventure dans Secret Story 10 que les tourtereaux se sont rencontrés. S'ils ont filé le parfait amour durant plusieurs semaines, la championne de car wash a annoncé leur rupture par le biais de son compte Twitter début décembre, à la suite d'une grosse dispute en boîte de nuit, à Marrakech.

Toutefois, Marvin et Maéva ne sont pas restés séparés bien longtemps. Quelques jours plus tard, les anciens habitants de la Maison des Secrets se sont retrouvés dans le Mad Mag de NRJ12 et ne se sont plus quittés depuis. De quoi alimenter certaines rumeurs !

Il s'est en effet murmuré que Maéva était enceinte de leur premier enfant, après la publication d'une photographie où elle avait le ventre un peu gonflé. Une rumeur démentie par la principale intéressée dans le Mad Mag de NRJ12, ce lundi 2 janvier : "J'avais juste mangé un big Mac Do, j'avais le ventre gonflé et on m'a prise en photo alors que je ne le savais pas."

Le couple n'exclut toutefois pas d'accueillir un bébé sous son toit prochainement, comme l'a précisé Marvin : "Je kifferais avoir un bébé avec Maéva. Pas maintenant, mais bientôt."

Affaire à suivre, donc !