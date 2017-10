Secret Story 11 : Barbara en larmes à cause de Jordan, Noré piégé !

L'ambiance était toujours aussi glaciale entre Shirley et Barbara après leur grosse altercation d'hier, dans Secret Story 11. "Elle est inexistante (...). Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de gamine", a confié la première au confessionnal, tandis que la seconde était... déprimée pour changer ! Mais la belle a pu compter sur son prince Benjamin pour la réconforter une fois de plus.

Pendant ce temps, Laura était encore dans le monde des Bisounours avec son Alain chéri. Le beau brun s'est dit soulagé de ne plus être en mission séduction avec Shirley. Et Laura lui a une fois de plus déclaré son amour. Mais elle est momentanément descendue de son petit nuage pour le nouveau jeu de La Voix.

Le secret de Benoît en danger ?

Pour rappel, cette semaine, Laura était seule contre tous. La jeune femme devait affronter ses camarades au cours d'épreuves et les remporter si elle ne voulait pas voir un indice sur son secret dévoilé et en obtenir un d'un autre habitant.

Aujourd'hui, les candidats, déguisés en pêcheurs avaient les yeux bandés. Leur Mission ? Trouver Laura (qui était dans la peau d'une petite sirène), cachée quelque part dans le jardin. Au final, c'est la petite amie d'Alain qui a remporté le jeu. Et elle a une fois de plus souhaité obtenir un indice sur le secret de Benoît : une main représentant le chiffre deux, avec un drapeau de la France en bas.

Laura en a donc déduit que Benoît avait un lien de parenté avec Kamila et qu'il avait pour but de protéger son secret. Try again !

Surpriiiise

Mercredi 25 octobre, Noré fêtait son 29e anniversaire dans la Maison des Secrets. Pour l'occasion, Kamila devait créer un clash mémorable avec la complicité des autres habitants. Tous devaient être contre elle, la Marseillaise a donc décidé de faire semblant de se disputer avec son alliée Charlène, très appréciée dans la Maison. Un jeu d'actrice digne des plus grandes stars (ou pas ?). Très vite, Noré a pris la défense de sa femme avant de s'isoler avec elle. Pendant ce temps, les autres préparaient les décorations pour sa soirée d'anniversaire.

Noré a donc eu une belle surprise en revenant au salon et a vite compris qu'il était le dindon de la farce. Son cadeau ? Un appel de sa maman et sa soeur.

Barbara en larmes

Comme chaque mercredi, les candidats sont invités à prendre parti en faveur d'un des nominés de la semaine à l'occasion de la soirée des nominés. Mais hier, La Voix a souhaité innover un peu en transformant cette soirée en speed-dating. Noré a donc pu faire une belle déclaration à sa femme Kamila. Tout comme... Barbara : "Tu es une personne que j'aurais aimé être (...). J'ai un gros respect pour toi et ton couple."

Barbara a aussi eu le droit à une belle déclaration de la part de sa grande amie Laura. En revanche, le face-à-face entre Jordan et Barbara était plus explosif. Le beau blond a reproché à Barbara d'être méchante et de l'avoir mis de côté depuis qu'elle est avec Benjamin. Résultat ? Cette dernière a fondu en larmes (durant deux secondes), ne comprenant pas pourquoi Jordan avait cette image d'elle.

Mais son petit Benjamin lui a une fois de plus redonné le sourire. Jusqu'à quand ? Telle est la question.