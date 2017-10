Secret Story 11 – Laura et Alain en couple : Le baiser qui officialise !

Il y a de l'amour dans l'air de la Maison des Secrets... En effet, Laura et Alain, qui se tournaient autour depuis quelques semaines, ont enfin passé le cap. Comme le dévoile une vidéo postée sur le site de My TF1, le duo s'est retrouvé seul dans une chambre et il en a profité pour s'embrasser langoureusement.

Une officialisation de leur amour qui survient juste après le dîner romantique d'Alain et Shirley. Le beau gosse avait eu pour mission de séduire la jeune femme lors du dernier prime. Afin de l'aider, La Voix lui avait offert un repas en tête à tête avec Shirley. Mais, rien n'y fait, la magie ne prend pas. Au confessionnal, Alain confie même qu'il se force...

De la haine à l'amour

De leur côté, les autres habitants visionnent en direct le dîner romantique. Et Laura ne peut s'empêcher de hurler lorsqu'elle entend Shirley dire qu'Alain et elle semblent très proches. Après coup, les deux candidates se clashent. Et, finalement, Laura laisse entendre qu'elle n'est pas fermée à une éventuelle relation amoureuse avec Alain.

Désormais, Laura et Alain vivent leur amour au grand jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Rappelons que, dès les premiers jours, les deux candidats semblaient prêts à se faire la guerre. "Tes lèvres, on dirait un zodiac", avait même lancé Alain lors d'un de leurs nombreux clashs.