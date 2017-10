Secret Story 11 : Barbara et Benjamin in love, clash entre Laura et Shirley

Entre le retour de Charlène, le rapprochement de Barbara et Benjamin et la nouvelle mission de Kamila et Noré, nouveaux diables du jeu, que de rebondissements dans la Maison des Secrets ! Résumé de la quotidienne de Secret Story 11.

Charlène fait courir Benoît

Depuis le retour de Charlène dans la Maison des Secrets, Benoît rame pour la récupérer. En effet, la jolie blonde est résignée : les images découvertes lorsqu'elle était dans la Tour de Contrôle l'ont blessée, et elle n'est pas prête à pardonner à son chéri, avec qui elle est en couple depuis trois ans. Le beau gosse tente tant bien que mal de la rassurer, mais pour l'heure, rien n'y fait...

Barbara en guerre avec Jordan...

Ces derniers jours, l'ambiance est électrique entre Barbara et Jordan. En effet, les deux anciens amis enchaînent les embrouilles. Alors que la jeune femme se rapproche de Benjamin, elle remarque que Jordan prend de la distance. Lors d'une conversation privée avec le nouvel habitant, Barbara confie penser que Jordan est tombé amoureux d'elle... Le Ch'ti sort de ses gonds en entendant les propos de la jeune femme. Le duo se lance dans un clash violent devant les autres habitants. De son côté, Barbara estime que Jordan est jaloux et souhaite se concentrer sur le positif.

... et in love de Benjamin

Après ce clash, Benjamin prend la défende de Barbara. Une attention qui a touché la jeune femme, qui trouve de plus en plus de qualités au beau gosse. En tête à tête, elle lui confie vouloir prendre son temps. Barbara se confie alors à sa grande copine Laura, laquelle lui conseille de foncer.

Kamila et Noré, diables de la Maison

Lors du prime, Kamila et Noré ont reçu comme mission de provoquer le maximum de clashs au sein du Campus des Secrets. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les amoureux prennent leur rôle à coeur. Ils racontent alors à Shirley que Cassandre parle sur elle. Sans plus attendre, une dispute éclate entre les deux jeunes femmes, et même Barbara s'en mêle. Défi relevé pour Kamila et Noré !

Le secret de Laura en danger

Lors du dernier prime, La Voix annonçait que Laura, meilleure enquêtrice, allait faire face à différents jeux lui permettant de gagner des indices sur les secrets de ses camarades. Mais si elle échoue, les autres habitants obtiennent un indice sur le sien. Finalement, la majorité l'emporte et le secret de Laura est en danger. Alors que les habitants planchent sur le sujet, Barbara ne joue pas le jeu. Une attitude qui ne manque pas d'agacer Kamila... Ce n'est pas la première fois que Barbara agace. Lorsqu'elle avait reçu un indice, elle avait refusé de le partager. La jeune femme souhaite alors buzzer son amie Laura seule, plutôt qu'en groupe avec ses camarades. Ces derniers se réunissent pour buzzer la jolie brune sur le secret suivant : "Je suis née hermaphrodite." Rappelons que Laura a pour secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que j'intègre le jeu".

Mission love pour Alain et Shirley

Pendant le prime, Alain a reçu une mission exceptionnelle : faire craquer Shirley. S'il réussit à conquérir le coeur de la jolie blonde, le beau gosse remporte 5 000 euros. Afin de commencer cette mission, Alain propose à Shirley un dîner romantique, lequel est retransmis en plein salon ! Mais Laura voit rouge lorsque la jeune femme explique à Alain qu'elle les pensait en couple. "Vous êtes souvent tous les deux dans la chambre, on ne sait pas ce qui s'y passe", "Vous vous touchez", lance-t-elle. Après le dîner, Laura fonce régler ses comptes. En discutant avec Alain, elle laisse entendre qu'elle n'est pas fermée à une histoire d'amour avec lui...