Barbara et Benjamin (Secret Story 11) : Moment torride sous la couette !

Mais le duo ne s'arrête pas là. En effet, après ces moments de complicité, Barbara et Benjamin se sont couchés l'un près de l'autre, se faisant ainsi des papouilles avant de dormir. Des images torrides qui ne manqueront pas de faire jaser dans la Maison des Secrets...

Quelques jours plus tôt, Barbara avait déjà fait grimper la température en offrant une danse ultrasexy à Benjamin, complètement conquis. Un rapprochement inattendu puisque ça avait plutôt mal commencé entre eux. À peine arrivé, Benjamin avait alors qualifié Barbara de "chaudière" et avait même lancé une blague à ce sujet qui n'avait pas beaucoup plu à la belle. Mais il faut croire que Barbara s'est prise au jeu. Pour rappel, Laura et elle avaient pour mission de s'attirer les faveurs du nouveau afin de gagner un avantage considérable. Ressortie grande gagnante, Barbara semble avoir développé une réelle attirance pour le sportif...

