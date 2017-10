Secret Story 11 : Clash entre Noré et Benjamin, Barbara et Benoît trop tactiles

La semaine dernière, aucun candidat n'a été éliminé de Secret Story 11 (NT1), mais trois nouveaux étudiants ont rejoint le Campus des Secrets : Cassandre, Benjamin et Shirley. Si Cassandre a rejoint le reste des habitants dans la Maison, Benjamin et Shirley vivent quant à eux en pièce secrète avec Charlène.

Bizutage pour Cassandre

Pour son premier réveil dans la Maison des Secrets, Cassandre ne se sent pas tout à fait à l'aise. Dans la foulée, la jeune femme a droit à un véritable bizutage : Jordan et quelques autres garçons la jettent à l'eau ! Une manière de lui faire comprendre qu'elle est acceptée parmi eux...

Bryan révèle son secret

En révélant des indices considérables sur son secret, Bryan a enfreint les règles du jeu. Le multimillionnaire est alors contraint de dévoiler son secret devant les autres habitants. Mais ce n'est pas tout : La Voix lui indique qu'il perd l'intégralité de sa cagnotte et est nominé d'office cette semaine, avec Kamila et Jordan. Et, sans que Bryan ne le sache, Barbara est elle aussi nominée. Car, pour rappel, la jeune femme avait lié son destin au jeune beau gosse en début de saison.

Benjamin rejoint la Maison des Secrets

Après un moment avec Shirley et Charlène dans la pièce secrète, Benjamin est invité à faire son arrivée dans le Campus des Secrets. Et à peine le beau gosse intègre le jeu que les habitants pensent qu'il est lié à Cassandre, elle aussi arrivée il y a peu. De son côté, Barbara lui demande ce que pensent les téléspectateurs d'elle. Sans détour, Benjamin lui avoue qu'elle passe pour la "chaudière" de la Maison. Ce qui a vexé la jolie blonde... Quant à Benoît, il en profite pour se confier à Benjamin quant à son couple avec Charlène, et d'assurer qu'avec Barbara, il ne s'agit que d'un simple jeu de séduction.

Benoît et Barbara trop tactiles

Alors que Kamila, Noré et Cassandre discutent du couple formé par Benoît et Charlène, la jolie brune aux yeux verts lâche une bombe. Kamila révèle en effet que Benoît et Barbara ont pris une douche ensemble, et durant laquelle elle aurait été nue ! Depuis la pièce secrète, Charlène entend tout et se dit "dégoûtée" par le comportement de son chéri. Elle demande ainsi à Cassandre de questionner Benoît à ce sujet. Le soir même, lors de la soirée, Benoît porte Barbara et en profite pour poser ses mains sur les fesses de la jeune femme. Des images difficiles à avaler pour Charlène...

Clash entre Noré et Benjamin

Alors que les habitants jouent à jeu, Noré souhaite éliminer Benoît, qui triche. Kamila s'y oppose et propose de lui laisser une chance, ce que Noré accepte. "On voit qui porte la culotte", lance Benjamin. Une remarque qui n'a pas du tout plu au Marseillais, qui a tenu à mettre les points sur les "i" avec le nouveau venu.

Mais Noré n'est pas le seul à estimer que Benjamin va trop loin. Barbara semble du même avis. Alors qu'elle trouve la cuisson de sa pizza trop longue, la candidate est confrontée à une blague de mauvais goût de la part de son camarade. "Elle pourrait cuire plus vite dans ta culotte", lance Benjamin. Si elle s'amuse sur le coup, Barbara explique au confessionnal ne pas avoir très bien pris cette remarque.

L'annonce des nominés

La Voix annonce que Jordan, Kamila, Bryan et Barbara sont tous les quatre nominés cette semaine, et qu'il n'y a donc pas l'utilité de voter au confessionnal. Barbara fait mine de ne pas comprendre sa nomination et demande des explications. Les habitants semblent également ne pas comprendre la situation...