Secret Story 11 : Bryan et Barbara nominés, Charlène dégoûtée de Benoît

Pas d'élimination dans Secret Story 11 (NT1) cette semaine. Le candidat désigné par le public intégrait la Tour de contrôle. Et il s'agissait de Charlène. Mais son petit ami Benoît l'ignorait et a eu bien du mal à contenir ses larmes, de quoi émouvoir la jolie blonde.

Mais elle s'est vite remise de ses émotions en découvrant des images compromettantes. Barbara a fait un massage très sensuel à son homme et n'a pas hésité à se frotter à lui. Un moment torride dont Charlène n'a pas loupé une miette. Elle a également vu des images de son chéri qui allumait Barbara en pleine nuit. "Il fait trop de trucs qu'il pourrait éviter. Il ne se gêne pas (...). Ça m'a dégoûtée de lui", a confié Charlène.

Une langue bien pendue

C'est une première dans l'histoire du jeu ! Trois nouveaux candidats ont intégré l'aventure : Benjamin, Shirley et Cassandre. Cette dernière a été désignée par La Voix pour être celle des trois qui intègre immédiatement la Maison des Secrets, tandis que les deux autres sont dans la pièce secrète avec Charlène. Très vite, Cassandre a révélé à Byan qu'il n'est pas trop apprécié à l'extérieur en précisant qu'elle n'a rien contre lui. S'il a tenté de garder la face, le multimillionnaire était clairement agacé. "Les Français ne peuvent pas m'aimer en général. Je suis un mec bling-bling (...). Je vis aux States, je suis blindé et je kiffe ma life", a-t-il déclaré, donnant ainsi de précieux indices sur son secret. La Voix a donc décidé de vider l'intégralité de sa cagnotte et de le nominer d'office. Barbara, qui est liée au candidat, est donc également sur la sellette.

Cassandre et Barbara en froid

Cassandre n'était pas venue les mains vides dans la Maison des Secrets. Elle avait deux enveloppes à distribuer aux habitants de son choix. Elle a choisi d'attribuer celle contenant une banqueroute à Barbara et celle de 5000 euros à Kamila. Sans surprise, Barbara a eu du mal à digérer cette décision. "Ça va être ma pire ennemie (...). Je la déteste déjà", a-t-elle déclaré au confessionnal. Après quoi, elle s'est expliquée avec la petite nouvelle.

Cassandre lui a admis qu'elle avait l'image d'une girouette et de "fille facile". "On a l'impression que tu veux à tout prix faire le buzz", a-t-elle conclu. De quoi énerver encore plus Barbara. De leur côté, les autres candidats ont révélé se méfier de Cassandre.

Un indice sur le secret de Laura dévoilé

Le secret de Laura ("Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour me faire entrer dans la Maison") était une fois de plus en danger. Charlène a décidé de révéler un indice à l'ensemble des habitants : la chanson Sacrifices d'Elton John. Heureusement pour elle, les habitants n'étaient pas plus avancés. Ils ont pourtant déjà eu plusieurs indices...

Mission pour Cassandre

Lors de son passage dans la pièce secrète, Cassandre s'est vue confier une mission par Charlène : essayer de sonder Benoît pour savoir s'il est attiré par Barbara. En tout cas pour Shirley cela ne fait aucun doute, le beau brun n'est pas fidèle. Et elle a tenu à le faire savoir à Charlène.

Pourtant Benoît a persisté et signé auprès de Cassandre, il n'y a rien entre Barbara et lui : "C'est de la stratégie. Bien sûr, j'ai été trop loin. Mais entre Charlène et moi, c'est solide de fou." Peu convaincue, Cassandre lui a fait savoir qu'il passait pour "un conn**d" à l'extérieur, faisant ainsi pleurer le principal intéressé. Voyant son amis déprimé, Noré a assuré à Cassandre que Benoît ne lui a jamais fait comprendre qu'il n'était pas insensible au charme de Barbara.