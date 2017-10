Secret Story 11 : Barbara nue sous la douche avec Benoît, Charlène choquée !

Le couple Charlène-Benoît est-il sur le point d'exploser dans Secret Story 11 (NT1) ?

À la suite du prime de jeudi dernier, la jolie blonde a intégré la Tour de contrôle sans que personne ne le sache. De là, elle peut observer les habitants de la Maison des Secrets à sa guise. Et certaines images sont loin de lui plaire. Après avoir découvert le massage sensuel que Barbara a fait à son petit ami, Charlène appris que la jeune femme... avait pris une douche complètement nue lui.

C'est Kamila qui a fait cette révélation choc à son mari Noré et à la petite nouvelle Cassandre : "Quand on a fait le jeu de la peinture, dans la douche il y avait Benoît et Jordy qui se lavaient à deux. À un moment donné, Barbara est arrivée à poil et a pris la douche avec." Des déclarations qui ont choqué ses deux compères, ainsi que Charlène.

On imagine donc que son retour dans la Maison des Secrets sera explosif !

