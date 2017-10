Secret Story 11 : Laura et Barbara tournent autour de Benjamin, Shirley débarque

Après l'arrivée des deux nouveaux, Benjamin et Cassandre, dans la Maison des Secrets, c'est au tour de Shirley de quitter la pièce secrète et Charlène afin d'intégrer le Campus. Résumé de la quotidienne de Secret Story 11 du mardi 17 octobre 2017.

Bryan bizute Benjamin

La veille, Jordan a réservé un accueil amusant à Cassandre en la jetant dans la piscine. Désormais, c'est au tour de Bryan de bizuter Benjamin. Après avoir proposé d'apporter des verres d'eau à ses camarades qui prenaient le soleil dans le jardin, le multimillionnaire de Secret Story 11 sert un verre d'eau salée au nouvel habitant. Afin de se faire "pardonner", Bryan lui offre finalement un thé aux épices, que Benjamin s'empresse de recracher. Une blague qui n'est pas passée...

Barbara nominée à cause d'une bagarre ?

Au tout début du jeu, Barbara a eu la lourde tâche de désigner secrètement à quel candidat elle liait son destin. La jeune femme a choisi Bryan. Ainsi, s'il est nominé, elle l'est également. Et, cette semaine, le beau gosse du jeu a dévoilé quelques indices sur son secret ("Je suis multimillionnaire"). Il est ainsi nominé d'office, au côté de Jordan et Kamila. De ce fait, Barbara se retrouve elle aussi en danger et susceptible de quitter l'aventure jeudi 19 octobre...

Mais comment expliquer sa nomination aux autres habitants ? Aidée par Cassandre, qui a pour but de préserver les secrets des candidats, Barbara simule une dispute avec la jolie brune et fait semblant de pousser sa fausse rivale. Mais ses camarades n'y croient pas. Barbara fait alors croire qu'il s'agit d'une mission.

Shirley débarque... et se met à dos Barbara

Après Cassandre et Benjamin, Shirley intègre à son tour la Maison. Et à peine arrivée, la jolie blonde prend Benoît à part pour lui révéler avoir vu des images de lui et Barbara, beaucoup trop proches. Le chéri de Charlène se justifie tant bien que mal, assurant par exemple que Barbara n'était pas nue lors de leur douche. Mais Jordan, ignorant que Charlène les entend, dit le contraire à Shirley.

Quelques heures après son arrivée, la jolie blonde a pour mission de faire les courses à la supérette. Le hic ? Elle doit désigner un candidat à qui elle n'apportera pas son panier. Shirley livre les courses à tout le monde... sauf à Barbara. Vexée, cette dernière demande des explications et Shirley précise qu'elle a fait ce choix parce que Barbara est l'habitant qu'elle apprécie le moins. Mais La Voix annonce que Barbara gagne un indice sur le secret de la jolie blonde.

Laura et Barbara en mission

A la fin de la semaine, Benjamin aura l'opportunité d'offrir un avantage considérable à l'habitante de son choix. Laura et Barbara ont pour mission de faire en sorte que cet avantage leur revienne. Les deux copines s'affrontent alors pour les faveurs du beau brun. Evidemment, Benjamin ignore tout de cette mission.

Le soir venu, alors que les candidats répondent aux questions des internautes, les deux jeunes femmes en profitent pour complimenter le beau gosse.